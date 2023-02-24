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Сегодня украинцы, белорусы и поляки пройдут маршем по улицам Варшавы

  • 24.02.2023, 11:48
  • 1,010
Сегодня украинцы, белорусы и поляки пройдут маршем по улицам Варшавы
Фото: Piotr Piatrouski

В столице Польши пройдет акция в поддержку Украины.

Сегодня, в годовщину полномасштабного вторжения России, в Варшаве пройдет марш в поддержку Украины. Акция начнется в 17:30 возле посольства РФ в польской столице. Дальше марш проследует к зданию польского Сейма.

«Давайте покажем миру, как нужно поддерживать Украину! Давайте будем оказывать давление на правительства, чтобы они увеличили военную помощь, передали самолеты F-16, ракеты дальностью более 100 км и все, что нужно Украине для победы!» — призывают организаторы акции.

Участников марша призывают принести с собой фонарики на батарейках — их собираются передать украинским детям, которые из-за обстрелов российских оккупантов вынуждены находится в темноте.

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