Тракторные войска и «смузи» для оккупантов: как простые украинцы защищали свою страну 2 24.02.2023, 14:51

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Кадры, которые облетели весь мир.

Украина уже год сражается за свою свободу. Российские оккупанты ждали, что их будут встречать «как освободителей с цветами», но их встретили «коктейлями Молотова».

Сайт Charter97.org посмотрел, как простые украинцы героически боролись с захватчиками в первые дни полномасштабной агрессии.

В первые дни войны украинские власти раздавали оружие всем желающим. По всей стране гражданскому населению были выданы десятки тысяч автоматов, в Киеве — 18 тысяч.

25-26 февраля в Киев, Харьков и другие крупные города заходили вражеские ДРГ. Украинцы всерьез готовились к городским боям. Гражданское население разливало «коктейли Молотова», которые на украинский манер были переименованы в «смузи Бандеры».

Так в Луцке приготовили более 4000 бутылок с «угощениями» для оккупантов.

Многие из них нашли применение.

Героические украинцы выходили против российской техники с голыми руками.

В военкоматы выстраивались целые очереди из желающих защищать страну с оружием в руках.

Многие украинские звезды вступили в ряды теробороны. Среди них — солист группы «Бумбокс» Александр Хлывнюк, лидер группы «ТНМК» Олег «Фагот» Михайлюта, музыкант Тарас Тополя и группа «Антитела», юморист Юрий Ткач, рэпер Yarmak, боксер Василий Ломаченко и многие другие.

Многие эпизоды сопротивления стали частью украинского фольклора. К примеру — «тракторные войска», которые буксировали российскую технику.

Или украинец, восхитивший своим спокойствием во время «транспортировки» мины голыми руками.

Настоящей звездой Сети стал жить Киева, который красноречиво рассказал журналистам из Израиля, как нужно помогать Украине.

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