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Путина поставили вне закона

  • 24.02.2023, 15:59
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Путина поставили вне закона
Олег Жданов

Назван главный провал РФ за год войны.

К годовщине начала войны против Украины Российская Федерация подошла с огромным провалом, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

«Россияне сами двигают свою страну к пропасти, причем во всех отношениях: в отношении военного потенциала, экономики и политического престижа страны. Россия теряет место под солнцем на мировом олимпе политики. Экономика на грани коллапса. А военный потенциал падает с каждым днем», - подчеркнул он в ходе чата в «Главреде».

Эксперт уверен в том, что достижений у России за год полномасштабной агрессии нет.

Вместе с тем он говорит, что коллективный Запад во главе с США уже делегитимизировал Владимира Путина, поэтому теперь западные лидеры обращаются напрямую к россиянам.

«Мы к этой дате пришли с огромной проблемой – масштабнейшей войной на нашей территории, которая рушит украинскую экономику, убивает наших людей и ведет нас к снижению уровня жизни», - отметил гость редакции Главреда.

Он пояснил, что среди достижений можно назвать то, что экономике Украины не дали рухнуть и удержали наплаву благодаря финансовой и экономической помощи.

«Нам не дали проиграть в этой войне, а поставляют технику и вооружения, обучают наших военнослужащих, дабы в этой военной кампании у нас был шанс на победу», - сказал полковник запаса.

При этом он назвал важным то, что Запад признал Украину частью цивилизованного западного мира.

«Визит Байдена дал понять всем – не только Путину, а всем странам мира, что Украина является сферой интересов коллективного Запада», - добавил Жданов.

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