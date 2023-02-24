«Лукашенко совсем рехнулся с перепугу» 2 24.02.2023, 19:23

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Белорусы поставили на место завравшегося узурпатора.

Лукашенко угрожал Украине во время интервью китайским. Диктатор собрался отвечать на «агрессию» Киева войсками РФ.

Читатели сайта Charter97.org отреагировала на слова Лукашенко. Приводим некоторые комментарии:

«Готовь лучше деньги на репарации за соучастие».

«Он не ученый, не поэт, но покорил весь белый свет. Дебильный сказочник и шут. Скажите как его зовут? Лу- ка- шен- ко!».

«Не, ну совсем рехнулся с перепугу!»

«Откуда будешь держать «оборону»? С Зимбавбе или Эмиратов?».

«Дайте ему таблеток и позовите врача».

«Как мне нравится когда Синепалый истерит. Слава Украине! Жыве Беларусь!».

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