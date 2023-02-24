У них есть HIMARS, а у нас ничего такого нет» 24.02.2023, 20:48

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Российские оккупанты терпят неудачи на фронте в Украине.

Военнослужащий РФ рассказал о потерях в подразделении, отсутствии необходимой техники и удачных действиях Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, публикуя перехват.

«У нас командир полка отправил 120 ребят в деревню типа на разведку. Мы из дрона взглянули, будто никого нет. А потом зашли ребята - 120 человек и положили», - пожаловался оккупант на потери.

Россиянин отметил, что будто должно происходить наступление, однако ВСУ наносят меткие удары по позициям оккупантов. Также военный рассказал, что ему известно о планах ракетной атаки на 24 февраля, возможных атаках на Киев, но потом он понял, что ничего из этого уже не будет.

«Рядом с нами стоял Т-90 замаскированный. Подлетел дрон, три дрона, сбросили на него гранату на танк. Тогда башня у него и улетела, метров на 20. Говорят в Т-90 броня не пробивающаяся. Ага, на куски разлетелось», - добавил оккупант.

Также военный добавил, что им передают старую технику, а в ВСУ имеют новейшие системы HIMARS, которые работает в разы эффективнее.

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