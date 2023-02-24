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В Германии 20 тысяч человек выстроились в цепь в поддержку Украины

  • 24.02.2023, 21:10
В Германии 20 тысяч человек выстроились в цепь в поддержку Украины

Живая цепь протянулась на 50 километров.

В годовщину российского вторжения в Украину около 20 тысяч человек приняли участие в «цепочке мира» между немецкими городами Оснабрюк и Мюнстер, сообщает «Немецкая волна».

Живая цепь из людей протянулась на 50 километров. К участию в акции призвали местные муниципалитеты, ассоциации, церковные общины, партии, профсоюзы и другие организации. В месте соединения идущих из двух городов цепочек встретились мэры Оснабрюка и Мюнстера.

По словам организаторов акции, в годовщину вторжения России в Украину они призывают к заключению мирных договоров при сохранении территориального суверенитета во всех военных конфликтах мира. На сайте акции перечислены призывы: сложение оружие по всех идущих войнах, мирные переговоры, глобальное разоружение, сосредоточение ресурсов для защиты климата и уважение права всех людей на достойную жизнь.

Антивоенные акции в поддержку Украины в годовщину начала российского вторжения проходят по всему миру, в том числе во множестве немецких городов. В этот же день перед посольством РФ в Берлине установили российский танк, подорвавшийся на мине под Киевом.

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