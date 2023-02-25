Лукашенко улетает из Беларуси 10 25.02.2023, 9:43

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Самолет диктатора берет курс на Китай.

Лукашенко снова улетает из Беларуси и отправляется с «визитом» в Китай. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

Самозванный правитель покинет Беларусь 28 февраля.

Ранее визит Лукашенко в России сопровождался странными перемещениями самолета диктатора из Москвы в Тверскую область. Официальная пропаганда молчала о подробностях переговоров Лукашенко с Путиным и перемещениях диктатора по РФ, а также не сообщала о его возвращении в Минск, что породило слухи о возможной «ссылке» Лукашенко в российскую глубинку.

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