Больного онкологией белоруса отправили в колонию за видео с Лукашенко

Больного онкологией белоруса отправили в колонию за видео с Лукашенко2
- 25.02.2023, 12:41
- 3,054
Анатолия Пугача задержали, когда он вернулся в Беларусь на обследование.
В Барановичах вынесли приговор Анатолию Пугачу, который был схвачен силовиками после того, как вернулся в Беларусь на онкологическое обследование. Об этом сообщает «Весна».
Судом Барановичского района и города Барановичи рассмотрено уголовное дело Анатолия Пугача, которого обвинили в оскорблении Александра Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Заседание состоялось 21 февраля. Дело рассматривала судья Оксана Литвинчик.
Пугачу 28 лет, силовики задержали его 13 декабря 2022 года, на следующий день после возвращения из Польши. В Беларусь он приехал на обследование, так как за границей у него нашли онкологическое заболевание.
Правозащитники отмечают, что несмотря на состояние здоровья Анатолия, 23 января суд отказался изменить меру пресечения хотя бы на домашний арест и оставил подсудимого в СИЗО.
В материалах обвинения указано, что Анатолий Пугач в период с 25 февраля по 18 марта 2022 года после просмотра видеозаписей, разместил их на своей странице в социальной сети, чем «унизил честь и достоинство Александра Лукашенко».
В результате молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, конфисковав в доход государства мобильный телефон, как средство совершения преступления.
16 февраля Анатолий Пугач признан политзаключенным.