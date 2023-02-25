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Больного онкологией белоруса отправили в колонию за видео с Лукашенко

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  • 25.02.2023, 12:41
  • 3,054
Больного онкологией белоруса отправили в колонию за видео с Лукашенко

Анатолия Пугача задержали, когда он вернулся в Беларусь на обследование.

В Барановичах вынесли приговор Анатолию Пугачу, который был схвачен силовиками после того, как вернулся в Беларусь на онкологическое обследование. Об этом сообщает «Весна».

Судом Барановичского района и города Барановичи рассмотрено уголовное дело Анатолия Пугача, которого обвинили в оскорблении Александра Лукашенко по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса. Заседание состоялось 21 февраля. Дело рассматривала судья Оксана Литвинчик.

Пугачу 28 лет, силовики задержали его 13 декабря 2022 года, на следующий день после возвращения из Польши. В Беларусь он приехал на обследование, так как за границей у него нашли онкологическое заболевание.

Правозащитники отмечают, что несмотря на состояние здоровья Анатолия, 23 января суд отказался изменить меру пресечения хотя бы на домашний арест и оставил подсудимого в СИЗО.

В материалах обвинения указано, что Анатолий Пугач в период с 25 февраля по 18 марта 2022 года после просмотра видеозаписей, разместил их на своей странице в социальной сети, чем «унизил честь и достоинство Александра Лукашенко».

В результате молодому человеку назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима, конфисковав в доход государства мобильный телефон, как средство совершения преступления.

16 февраля Анатолий Пугач признан политзаключенным.

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