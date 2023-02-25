Российский пропагандист Корчевников полностью оглох 25.02.2023, 12:52

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Ранее он был известен как актер в популярном сериале «Кадеты».

Российский пропагандист Борис Корчевников, который открыто поддерживает полномасштабную войну против Украины, окончательно оглох, сообщает УНИАН.

Скандальная актриса Яна Поплавская опубликовала видео с Корчевниковым и раскрыла его секрет. Как оказалось, пропагандист совсем плох. Однако он все равно отправился на «фестиваль», который вчера устроили в РФ, посвятив его годовщине полномасштабной войны против Украины.

Корчевников совсем не слышит людей. Он может общаться с ними только благодаря своему телефону. Собеседник произносит слова, а приложение транслирует их текстом.

Сам Корчевников очень плохо говорит. Не слыша себя, он пытается произносить слова и продолжает расхваливать путинский режим.

Пропагандист даже вышел на сцену так называемого «фестиваля». Оттуда сторонник Путина заявил, что на Донбассе особенно сильно ощущается «присутствие бога».

Ранее Корчевников был актером. Он прославился ролью Ильи Синицына в сериале «Кадеты». После этого он не получал значимых ролей, а затем стал вести шоу «Судьба человека» на российском телеканале.

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