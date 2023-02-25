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В Киеве бушует масштабный пожар

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  • 25.02.2023, 17:11
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В Киеве бушует масштабный пожар

Загорелись склады с лакокрасочными материалами.

На предприятии в Подольском районе города Киева произошел пожар. «Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте», - сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

В то же время он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь. Городской голова добавил, что подробности будут сообщены позже.

Позже стало известно, что пожар произошел на складах с лакокрасочными материалами, сообщает «Униан».

Звуки взрывов являются последствиями возгорания шифера, которым покрыто помещение: «Загорелись склады с лакокрасочными материалами. В субботу там, говорят, обычно никого нет. Были ли сегодня - очевидцы не знают. Перед тем, как начался пожар, никто не видел, чтобы там был кто-то из посторонних. Началось с дыма и разгорелось довольно быстро. То, что вы слышите треск и иногда взрывы - это шифер, поскольку занялось здание, им покрытое», - сообщают журналисты.

О пострадавших пока ничего не известно. Киевская городская военная администрация подтверждает, что загорелись склады с лакокрасочными материалами:

«Горит помещение площадью 3000 кв. м. Информация о пострадавших отсутствует. Данные обновляются. Все соответствующие службы работают над ликвидацией пожара. Ситуация контролируемая»,

Из-за пожара на складе лакокрасочных материалов перекрыто движение на части улицы Новоконстантиновской и полностью перекрыта улица Нахимова.

Патрульная полиция обеспечивает регулировку и безопасность дорожного движения.

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