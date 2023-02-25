«Путин и Си Цзиньпин будут давить на Лукашенко» 5 25.02.2023, 17:23

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Белорусский диктатор нанес им ущерб в миллиарды долларов.

С 10 февраля Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники». Позже представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что пограничный пункт пропуска «Тересполь» тоже может быть закрыт. По его словам, «такое решение уже на столе».

Через Брест идeт много российских и китайских поездов и фур. Могут ли Пекин и Кремль надавить на Лукашенко, если произойдет закрытие границ? Такой вопрос сайт Charter97.org задал брестчанину, активисту гражданской кампании «Европейская Беларусь», мужу политзаключенной Полины Шарендо-Панаcюк Андрею Шарендо.

— Безусловно. Закрытие как наземных переходов, так и железнодорожных приведет к тому, что друзья-диктаторы Путин и Си Цзиньпин будут давить на Лукашенко. Ведь идет речь об ущербе в миллиарды долларов для бюджета Лукашенко и других стран. Возможно, что они надавят и это даст результат.

Хочу сказать, что сейчас в обществе витает идея, что «давайте ослабим санкции, может кого-то выпустят». Нет.

Пришел момент, когда надо наоборот додавить режим санкциями. Чем большим изгоем будет Лукашенко во всем мире, тем быстрее будут освобождены не только политзаключенные. Их освобождение — первый шаг к победе, но дополнительное давление приведет к тому, что режим быстрее падет и мы получим то, чего добиваемся — нашу общую победу.

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