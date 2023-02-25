Пропавшего дальнобойщика из Беларуси нашли мертвым в Челябинской области РФ 4 25.02.2023, 18:55

10,320

Волонтеры обнаружили его в лесу.

Пропавший в России 38-летний дальнобойщик из Беларуси Вячеслав Апанович найден мертвым в Челябинской области, сообщил поисково-спасательный отряд «Север».

По информации российских информагентств, волонтеры нашли тело дальнобойщика в лесу недалеко от кафе «Вояж» на 1726-м километре трассы М5-Урал. Как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах России, «причиной смерти мог быть суицид».

38-летний мужчина родом из Лепеля был в рейсе и перестал выходить на связь 20 февраля. Грузовой автомобиль остался на стоянке в селе Куваши Челябинской области. Машина была закрыта, телефон мужчины был внутри. О том, что мужчина перестал выходить на связь, сообщила его супруга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».