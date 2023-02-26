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Евросоюз отключил от SWIFT три крупных российских банка

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  • 26.02.2023, 8:42
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Евросоюз отключил от SWIFT три крупных российских банка

Под санкции попали и их дочерние структуры в других странах.

Евросоюз ввел санкции против российских «Альфа-Банка», «Тинькофф Банка» и Росбанка. Ограничения предусматривают отключение от международной системы SWIFT, заморозку активов в странах ЕС и запрет на сделки.

Решение объяснили тем, что данные банки являются системно значимыми и участвуют в секторах экономики, которые обеспечивают «существенный доход» России. Отдельно о «Тинькофф» говорится, что вместе с правительством банк участвует в программах содействия предпринимательству и поддерживает своих клиентов «в свете военной мобилизации».

Что касается «Альфа-Банка», под санкции также попали его дочерние структуры на Кипре (Alfa Capital Markets LTD), в Нидерландах (Amsterdam Trade Bank NV), в Люксембурге (ABH Holdings) и в Казахстане (Subsidiary Bank AlfaBank JSC).

«Альфа-Банк» и Росбанк с прошлого года находятся под блокирующими санкциями США. «Тинькофф» ранее в черные списки не попадал. Операции с ними нужно будет завершить к 26 августа 2023 года, говорится в журнале ЕС.

Все кредитные организации заявили, что ограничения не повлияют на обслуживание клиентов. В «Тинькофф Банке» заверили, что подготовились к такому сценарию. «Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у «Тинькофф» более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями», — отметили там. «Тинькофф Инвестиции» переведут активы клиентов в другую компанию.

В «Альфа-Банке» сообщили, что на привычной работе санкции ЕС не скажутся. «Переводы в евро в Альфа-Банке отключили еще весной прошлого года. Картами Visa, Mastercard и Мир в России можно платить без ограничений, переводы внутри страны проходят моментально, приложение и «Альфа-Онлайн» работают быстро и надежно», — уточнили в кредитной организации.

В Росбанке выступили с аналогичным заявлением. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», — отметили там.

Помимо банков, под санкции попал Фонд национального благосостояния (ФНБ). В обосновании говорится, что российские власти собирались использовать средства ФНБ для покрытия бюджетного дефицита в 2023–2024 годах, поэтому ЕС считает фонд ответственным за финансовую поддержку государства.

Ограничения коснулись и Российской национальной перестраховочной компании — «дочки» Центробанка, созданной для перестрахования отечественного бизнеса, который из-за санкций испытывает сложности с размещением рисков на международных рынках.

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