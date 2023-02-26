ВСУ разгромили все танковые колонны РФ Угледаром 26.02.2023, 9:21

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Финалом стало уничтожение бронемашин, ехавших спасать разбитую технику.

Украинские воины из 72 ОМБр имени Черных Запорожцев отработали по колонне бронетехники россиян. Бой состоялся на Угледарском направлении, сообщает УНИАН.

На видео, опубликованном бригадой, видно, что колонна танков двинулась, вероятно в целях эвакуации, к разбитой технике. Однако оккупантам не повезло - уже на пути к товарищам они один за другим попадали под огонь.

По меньшей мере одна единица бронетехники врага взорвалась уже возле поврежденного танка. Оккупантам, которым удалось выжить, пришлось бежать через поле на своим «двухсотым».

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