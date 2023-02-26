В Белгородской области РФ вооруженный ефрейтор сбежал из воинской части 4 26.02.2023, 11:13

1,972

Военный с автоматом Калашникова испортил россиянам годовщину начала вторжения в Украину.

В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного. Он сбежал из воинской части.

Об этом сообщает ASTRA.

Событие произошло около полуночи 24 февраля. По данным СМИ, российские силовики разыскивают 30-летнего ефрейтора, мобилизованного в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

Он сбежал из воинской части №53359, которая базируется в Грайворонском районе Белгородской области. Мобилизированный покинул часть, прихватив автомат Калашникова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».