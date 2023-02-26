В Белгородской области РФ вооруженный ефрейтор сбежал из воинской части

В Белгородской области РФ вооруженный ефрейтор сбежал из воинской части4
- 26.02.2023, 11:13
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Военный с автоматом Калашникова испортил россиянам годовщину начала вторжения в Украину.
В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного. Он сбежал из воинской части.
Об этом сообщает ASTRA.
Событие произошло около полуночи 24 февраля. По данным СМИ, российские силовики разыскивают 30-летнего ефрейтора, мобилизованного в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.
Он сбежал из воинской части №53359, которая базируется в Грайворонском районе Белгородской области. Мобилизированный покинул часть, прихватив автомат Калашникова.