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В Белгородской области РФ вооруженный ефрейтор сбежал из воинской части

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  • 26.02.2023, 11:13
  • 1,972
В Белгородской области РФ вооруженный ефрейтор сбежал из воинской части

Военный с автоматом Калашникова испортил россиянам годовщину начала вторжения в Украину.

В Белгородской области России разыскивают вооруженного мобилизованного. Он сбежал из воинской части.

Об этом сообщает ASTRA.

Событие произошло около полуночи 24 февраля. По данным СМИ, российские силовики разыскивают 30-летнего ефрейтора, мобилизованного в Нижнем Новгороде в октябре 2022 года.

Он сбежал из воинской части №53359, которая базируется в Грайворонском районе Белгородской области. Мобилизированный покинул часть, прихватив автомат Калашникова.

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