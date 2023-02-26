В России при загадочных обстоятельствах нашли мертвым нефтегазового магната Ровнейко

В России при загадочных обстоятельствах нашли мертвым нефтегазового магната Ровнейко5
- 26.02.2023, 11:21
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Бизнесмен был деловым партнером зятя Ельцина.
В Подмосковье найден мертвым экс-партнер зятя Ельцина бизнесмен Вячеслав Ровнейко. Он стал восьмым нефтегазовым магнатом и одиннадцатым российским топ-менеджером, погибшим при странных обстоятельствах с начала 2022 года.
Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на российские СМИ.
РосСМИ сообщают, что Ровнейко основал компанию Urals Energy N.V. с зятем первого президента России Бориса Ельцина.
Кроме того, он был совладельцем бельгийской нефтетрейдинговой компании и гендиректором Топливного союза.
Журналисты выяснили, что магната нашли без сознания в его доме, который находится на Рублево-Успенском шоссе. Врачи не смогли спасти жизнь россиянина.