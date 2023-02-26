закрыть
26 февраля 2023, воскресенье, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, почему тираннозавры вырастали такими огромными

  • 26.02.2023, 13:07
Ученые выяснили, почему тираннозавры вырастали такими огромными

Исследователи из США и Аргентины изучили «годичные кольца» животных.

Вес современных сухопутных хищников варьируется от нескольких граммов до тонны с лишним, тогда как в мезозойскую эру эти границы были намного шире. Самый мелкий из известных плотоядных динозавров весил не более 200 граммов, тогда как вес самых крупных оценивается в пределах от семи до 20 тонн. К примеру, взрослая особь тираннозавра рекса весила около восьми тонн — это вчетверо больше массы среднего гиппопотама.

Ранее ученые полагали, что столь чудовищная разница в размерах объясняется скоростью роста: мелкие динозавры росли медленно, а гигантские — аномально быстро. Однако, изучив спилы костей примерно 80 видов хищных динозавров, международная команда палеонтологов из США и Аргентины пришла к выводу, что между скоростью роста и конечным размером тела существует лишь очень слабая связь. Исследование опубликовано в журнале Science.

Дело в том, что скорость роста тела и, соответственно, скелета «записывается» на спилах больших трубчатых костей так же, как на спиле древесного ствола, — в виде годичных колец. Поскольку в течение каждого года происходит смена условий жизни (например, на смену сезону дождей приходят засухи, когда пищи не хватает), скорость роста организма тоже меняется, из-за чего на спиле кости можно увидеть широкие полосы, сформировавшиеся в кормные сезоны, и узкие (значит, в это время обладатель скелета недоедал).

Сопоставляя количество лет, которое потребовалось животному на рост, и ширину колец на спиле кости, можно определить скорость и продолжительность роста. Оказалось, некоторые гигантские хищные динозавры росли так же медленно, как нынешние аллигаторы, а вот среди мелких видов были такие, чья скорость роста была сопоставима с темпами развития современных млекопитающих и птиц. Другое дело, что срок жизни у мелких видов составлял примерно 10–20 лет, тогда как тираннозавры достигали зрелости лишь к 20 годам, а жили около 30–40 лет.

Иными словами, не столько скорость роста, сколько продолжительность периода активного набирания массы играла ключевую роль в том, что представители некоторых видов динозавров становились такими огромными. При этом тираннозавры не росли чрезмерно быстро: самый мелкий из найденных скелетов принадлежал животному весом в какие-то 30 килограммов, погибшему в двухлетнем возрасте.

Но у этих динозавров была масса времени на постепенное развитие и рост: к 14–16 годам тираннозавры набирали около двух тонн, после чего в течение четырех–шести лет увеличивали свой вес более чем вдвое, достигая, наконец, габаритов такого динозавра, к которому мы привыкли по фильмам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Год
Год Ирина Халип
Три вывода из выступления Путина
Три вывода из выступления Путина Юрий Бутусов
Этот бронепоезд дальше не едет
Этот бронепоезд дальше не едет Владимир Халип
Понедельник имени Джо
Понедельник имени Джо Андрей Санников