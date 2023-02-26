Ученые выяснили, почему тираннозавры вырастали такими огромными 26.02.2023, 13:07

Исследователи из США и Аргентины изучили «годичные кольца» животных.

Вес современных сухопутных хищников варьируется от нескольких граммов до тонны с лишним, тогда как в мезозойскую эру эти границы были намного шире. Самый мелкий из известных плотоядных динозавров весил не более 200 граммов, тогда как вес самых крупных оценивается в пределах от семи до 20 тонн. К примеру, взрослая особь тираннозавра рекса весила около восьми тонн — это вчетверо больше массы среднего гиппопотама.

Ранее ученые полагали, что столь чудовищная разница в размерах объясняется скоростью роста: мелкие динозавры росли медленно, а гигантские — аномально быстро. Однако, изучив спилы костей примерно 80 видов хищных динозавров, международная команда палеонтологов из США и Аргентины пришла к выводу, что между скоростью роста и конечным размером тела существует лишь очень слабая связь. Исследование опубликовано в журнале Science.

Дело в том, что скорость роста тела и, соответственно, скелета «записывается» на спилах больших трубчатых костей так же, как на спиле древесного ствола, — в виде годичных колец. Поскольку в течение каждого года происходит смена условий жизни (например, на смену сезону дождей приходят засухи, когда пищи не хватает), скорость роста организма тоже меняется, из-за чего на спиле кости можно увидеть широкие полосы, сформировавшиеся в кормные сезоны, и узкие (значит, в это время обладатель скелета недоедал).

Сопоставляя количество лет, которое потребовалось животному на рост, и ширину колец на спиле кости, можно определить скорость и продолжительность роста. Оказалось, некоторые гигантские хищные динозавры росли так же медленно, как нынешние аллигаторы, а вот среди мелких видов были такие, чья скорость роста была сопоставима с темпами развития современных млекопитающих и птиц. Другое дело, что срок жизни у мелких видов составлял примерно 10–20 лет, тогда как тираннозавры достигали зрелости лишь к 20 годам, а жили около 30–40 лет.

Иными словами, не столько скорость роста, сколько продолжительность периода активного набирания массы играла ключевую роль в том, что представители некоторых видов динозавров становились такими огромными. При этом тираннозавры не росли чрезмерно быстро: самый мелкий из найденных скелетов принадлежал животному весом в какие-то 30 килограммов, погибшему в двухлетнем возрасте.

Но у этих динозавров была масса времени на постепенное развитие и рост: к 14–16 годам тираннозавры набирали около двух тонн, после чего в течение четырех–шести лет увеличивали свой вес более чем вдвое, достигая, наконец, габаритов такого динозавра, к которому мы привыкли по фильмам.

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