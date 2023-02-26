Подавилась, но продолжила есть, чтобы победить: россиянка умерла на конкурсе поедания блинов 2 26.02.2023, 13:14

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Инцидент произошел в Омске.

В санатории «Коммунальник» в российском Омске в честь окончания зимы устроили конкурс поедания блинов. Одна из участниц, 38-летняя Татьяна, погибла во время состязания.

Как сообщили в Telegram-канале Baza, женщина подавилась на соревновании. Однако это Татьяну не остановило, и она решила доесть всю тарелку, чтобы победить. Затем участница посинела и начала задыхаться.

Окружающие попытались помочь женщине своими силами, но ничего не смогли сделать. После этого подоспел дежурный врач санатория «Коммунальник», который тоже оказался бессильным. А когда на место инцидента прибила скорая, то Татьяна уже умерла. Медики лишь констатировали смерть участницы конкурса.

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