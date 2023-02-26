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Белорусы «штурмуют» польские магазины

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  • 26.02.2023, 17:01
  • 4,794
Белорусы «штурмуют» польские магазины

Польша может закрыть все пограничные переходы.

Польское издание Dziennik Wschodni пишет, что белорусы уже несколько дней «штурмуют магазины» в городке Белое на Подлясье, опасаясь, что Польша скоро закроет все погранпереходы.

Как отмечает издание, белорусы могут рассчитывать на «такс фри» в Польше, то есть на возможность возврата налога за товары, купленные в Польше и вывезенные за пределы Евросоюза в личном багаже. Условием является документ, подтверждающий такой вывоз и покупку товара на сумму не менее 200 злотых у одного продавца.

Dziennik Wschodni цитирует своих читателей, которые говорят, что сейчас в магазинах толпы белорусов, а на парковках у большинства машин белорусские номера.

Всего на белорусско-польской границе 6 пунктов пропуска, но сейчас открыт только один для легковых автомобилей и один для грузовых. 10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия других пунктов пересечения границы с Беларусью.

«Причина этого — усиление трений с Беларусью. Россия и Кремль относятся к Беларуси как к своему инструменту. Она играет кремлевскую музыку. Это все более опасное поведение и все более опасное явление для нас, для Украины и Европы. Мы отправили очень сильный сигнал по этому каналу в Минск».

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