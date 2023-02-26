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На трассе из Петербурга в Москву столкнулись больше 30 машин

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  • 26.02.2023, 17:06
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На трассе из Петербурга в Москву столкнулись больше 30 машин

На трассу разлился битум, который перевозил один из грузовиков.

В Новгородской области на трассе М-11 «Нева» произошло ДТП с участием 25 легковых машин и семи грузовиков, сообщает пресс-служба ООО «Объединенные системы сбора платы» (ОССП, оператор платных автодорог) во «ВКонтакте».

В УМВД по региону сообщили обстоятельства инцидента. В 11:20 на 504-м км дороги, в Маловишерском районе, столкнулись два легковых автомобиля. Следовавший в попутном направлении грузовик попытался избежать столкновения и стал притормаживать, и на него совершил наезд грузовик с битумом. В этот автомобиль въехал Renault Duster, после чего «произошло массовое столкновение транспортных средств». Женщина, находившаяся за рулем Renault, погибла на месте.

Авария произошла из-за сложных метеоусловий, отметили в ОССП. Битум, который перевозила одна из грузовых машин, растекся по дороге.

Областная прокуратура начала проверку по факту происшествия. В ведомстве сообщили, что «изначально массовое ДТП спровоцировано столкновением двух грузовых автомобилей».

В пресс-службе ОССП сообщили ТАСС, что пострадали 12 человек. Источник РЕН ТВ указывал, что среди них есть один ребенок.

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