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Nokia поменяла логотип

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  • 26.02.2023, 19:12
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Nokia поменяла логотип

Компания также обновила стратегию развития.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia представил обновленную стратегию развития и новый логотип, об этом говорится в релизе на сайте компании.

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение. Он был разработан как символ сотрудничества», — говорится в сообщении.

Раньше на логотипе компании было просто написано слово Nokia, теперь же у буквы N усечена правая вертикальная черта, у K тоже нет вертикальной черты, есть «пробел» и в букве А. В квадратном формате в логотипе используется только оставшаяся часть буквы N, написанная белым на синем фоне.

Обновление бренда стало следствием обновления стратегии компании. Она планирует стремиться к лидерству в области технологий во всех сегментах. В частности, компания планирует продолжать активно развиваться в области сетей, и уже, например, ведет исследования относительно поколения мобильной связи 6G.

«Мы обновляем наш бренд, чтобы отразить то, кем мы являемся сегодня — лидером в области инноваций в сегменте технологий B2B. Это Nokia, но не такая, какой мир видел нас раньше», — сказал президент компании Пекка Лундмарк.

Nokia известна как производитель мобильных телефонов, особенно популярны ее устройства были в начале 2000-х годов.

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