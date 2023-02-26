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Литва начала разворачивать фуры из третьих стран у границы с Польшей

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  • 26.02.2023, 19:19
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Литва начала разворачивать фуры из третьих стран у границы с Польшей

У водителей проверяют наличие разрешений на транзитный проезд.

Литва в ночь на воскресенье 26 февраля начала разворачивать фуры из третьих стран у границы с Польшей, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию транспортной безопасности соседней с Беларусью республики.

У водителей грузовиков, зарегистрированных в третьих странах, должностные лица (это пограничники, администрация транспортной безопасности, таможня, полиция) проверяют наличие разрешения на проезд через Литву. Под третьими странами подразумеваются государства, не входящие в состав Шенгенского пространства.

«При отсутствии необходимых документов они [грузовики из третьих стран] следовать через Литву не смогут, - говорится в сообщении администрации транспортной безопасности. - Как долго [контроль] будет действовать, зависит от развития ситуации».

Отмечается, что таким образом Литва пытается снизить нагрузку на границе с Беларусью, где число фур дошло до 1300, а время ожидания – порядка 72 часов. Это связано с закрытием Польшей практически всех пунктов пропуска грузовиков на границе с Беларусью.

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