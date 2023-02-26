Видеофакт: Танк ВСУ стреляет в упор по российским войскам 5 26.02.2023, 21:56

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Видео из-под Бахмута.

Российская армия под Бахмутом испытывает дефицит не только артиллерийских снарядов, но и противотанковых ракетных комплексов. Это позволяет бронетанковым соединениям ВСУ выдвигаться на передовую и из крупного калибра танковой пушки работать по позициям российских военных, расстреливая их практически в упор.

Об этом пишет военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер, опубликовавший на своей странице в социальной сети Twitter редкое видео работы танка ВСУ на передней линии фронта.

На опубликованных кадрах украинский танк беспрепятственно делает выстрел по позициям военных ВС РФ практически в упор, не встречая сопротивления со стороны российской пехоты.

Тайнер отмечает, что, по всей вероятности, у оккупантов серьезные проблемы с ПТРК на передовой.

«Украинский танк стреляет в упор по российским войскам вблизи Бахмута. Кажется, что российская пехота отправляется в бой без каких-либо противотанковых средств», - отмечает эксперт.

A Ukrainian tank firing at point blank range at some russian troops near #Bakhmut... seems the russian infantry is sent into combat without any anti-tank weapons.pic.twitter.com/U8jI7WjcGo — Thomas C. Theiner (@noclador) February 19, 2023

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