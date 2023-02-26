На пляже в Нормандии нашли тонну кокаина на €60 млн 1 26.02.2023, 22:15

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Наркотики могли выбросить в море контрабандисты во время досмотра береговой охраны.

На пляже в городе Ревиль в департаменте Манш (на северо-западе Франции, один из департаментов Нормандии) жандармы изъяли тонну наркотиков, похожего на кокаин сообщает Paris-Normandie со ссылкой на AFP.

Наркотики были спрятаны в 40 мешках. В прокуратуре изданию сообщили, что сейчас проводится взвешивание и анализ найденного вещества. Сумма изъятого составляет около €60 млн, приводит Paris-Normandie данные Ouest-France. Наркотики, по одной из версий, могли выбросить в море контрабандисты во время досмотра береговой охраны.

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