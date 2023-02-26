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«Птичка» за $330 миллионов: что известно о самолете РФ, уничтоженном в Беларуси

  • 26.02.2023, 22:26
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«Птичка» за $330 миллионов: что известно о самолете РФ, уничтоженном в Беларуси

Этот борт пробыл в Беларуси 54 дня и совершил 12 вылетов.

В воскресенье, 26 февраля в результате взрывов на белорусском аэродроме «Мачулищи» серьезные повреждения получил один из девяти ДРЛО ВКС РФ.

Об уничтоженном российском самолете известно несколько знаковых фактов. Этот борт прилетел в Беларусь 3 января 2023 года и пробыл там 54 дня, совершив 12 вылетов. До этого, в предыдущий раз, борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года.

В Воздушно-космических силах РФ находится лишь девять таких самолетов, причем усовершенствованных (с модификацией «у») лишь шесть единиц.

Один такой самолет обслуживает 19 человек – 5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала. Стоимость такого составляет $330 млн.

РФ активно использует аэродром «Мачулищи» для агрессии против Украины. Здесь располагаются российские истребители Миг-31К, способные переносить и запускать гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Регулярные взлеты этих самолетов непременно сопровождаются объявлением на всей территории Украины воздушной тревоги – до момента приземления борта. Взлеты часто происходят одновременно с поднятием в небо российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

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