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Невзоров о взорванном в Мачулищах самолете: Москва завыла от бешенства

  • 26.02.2023, 23:05
  • 18,462
Невзоров о взорванном в Мачулищах самолете: Москва завыла от бешенства

Неизвестным удалось под носом у Лукашенко «обнулить» самый охраняемый и ценный ДРЛО А-50.

Российский журналист Александр Невзоров обратил внимание, что неизвестным удалось под носом у Лукашенко «обнулить» самый охраняемый и ценный ДРЛО А-50, принадлежащий ВКС РФ.

«Все страшно заинтригованы тем, что прямо в лукашенковском логове, можно сказать, под мышкой у «батьки» – двумя ударами расхреначили самый охраняемый и ценный А50 с ДРЛО, принадлежащий ВКС РФ. Операция была проведена дерзко и блестяще. Москва завыла от бешенства.

Сразу учинили расследование, первые же шаги следствия привели в ……резиденцию синепалого.

Нет, он сам он не при чем, но приоритетной является версия белорусских партизан, их покровителей и хакеров XXII», - прокомментировал Невзоров.

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