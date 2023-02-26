Невзоров о взорванном в Мачулищах самолете: Москва завыла от бешенства 26.02.2023, 23:05

18,462

Неизвестным удалось под носом у Лукашенко «обнулить» самый охраняемый и ценный ДРЛО А-50.

Российский журналист Александр Невзоров обратил внимание, что неизвестным удалось под носом у Лукашенко «обнулить» самый охраняемый и ценный ДРЛО А-50, принадлежащий ВКС РФ.

«Все страшно заинтригованы тем, что прямо в лукашенковском логове, можно сказать, под мышкой у «батьки» – двумя ударами расхреначили самый охраняемый и ценный А50 с ДРЛО, принадлежащий ВКС РФ. Операция была проведена дерзко и блестяще. Москва завыла от бешенства.

Сразу учинили расследование, первые же шаги следствия привели в ……резиденцию синепалого.

Нет, он сам он не при чем, но приоритетной является версия белорусских партизан, их покровителей и хакеров XXII», - прокомментировал Невзоров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».