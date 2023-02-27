На белорусско-польской границе выезжающих проверяют неизвестные силовики 27.02.2023, 8:17

2,338

фото: vb.by

Усилились проверки.

Что сейчас происходит на выезде из Беларуси? Об этом пишет Telegram-канал «Беларусь головного мозга». После того, как ответственность за взрыв российского самолета ДРЛО А-50У на базе в Мачулищах взяли на себя белорусские партизаны, на выезде из Беларуси в ЕС начались усиленные проверки.

«Переход Брест-Тересполь. На беларусской стороне перед паспортным контролем проверка вещей. В гражданской одежде похожи на губопиков».

«Котловка пусто, очень быстро прошли. Вчера 20 минут в Литву, сейчас пересекли обратно тоже 20 минут».

«На брестской заставили показывать багаж на таможне, раньше всегда был только паспорт. Шмонали всех и досконально. Еще бросилось в глаза, что при проверке чуть поотдаль стояли непонятные типы, не помню, чтобы такое было когда-нибудь вообще».

«Брест-Тересполь забит автобусами. На паспортном много проверяющих не по форме и без опознавательных знаков. Из странностей, что смотрели какая виза в паспорте, обычно белпогранцам было все равно всегда на это».

Таким образом, объектом пристального внимания «силовиков» почему-то стала именно белорусско-польская граница, сообщений о серьезных проблемах при выезде в другие страны ЕС пока нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».