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РосСМИ: Аэродром в Мачулищах атаковали шесть дронов

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  • 27.02.2023, 10:09
  • 20,592
РосСМИ: Аэродром в Мачулищах атаковали шесть дронов

Часть была сбита.

Российские пропагандисты из «Политнавигатора» пишут об атаке дронов на аэродром в Мачулищах. Базу якобы атаковали шесть беспилотников.

«Большая часть из них, четыре, были сбиты на подходе к военному аэродрому. Один дрон удалось сбить уже в небе над объектом, и его обломки упали на обслуживающую технику. Последний БПЛА все-таки смог выполнить задачу и сбросил взрывчатку на самолет», — пишут российские пропагандисты.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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