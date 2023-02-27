РосСМИ: Аэродром в Мачулищах атаковали шесть дронов 15 27.02.2023, 10:09

20,592

Часть была сбита.

Российские пропагандисты из «Политнавигатора» пишут об атаке дронов на аэродром в Мачулищах. Базу якобы атаковали шесть беспилотников.

«Большая часть из них, четыре, были сбиты на подходе к военному аэродрому. Один дрон удалось сбить уже в небе над объектом, и его обломки упали на обслуживающую технику. Последний БПЛА все-таки смог выполнить задачу и сбросил взрывчатку на самолет», — пишут российские пропагандисты.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».