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ЕС продлил санкции против режима Лукашенко на год

  • 27.02.2023, 11:56
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ЕС продлил санкции против режима Лукашенко на год

Санкции бьют по белорусским физическим и юридическим лицам.

Европейский союз продлил санкции против режима Лукашенко на год. Документ опубликовали сегодня, 27 февраля, в официальном журнале ЕС.

Отметим, что санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц Евросоюз продлили до 28 февраля 2024 года.

Решение ЕС объяснил тем, что ситуация внутри страны ухудшается, а режим Лукашенко поддерживает Россию в вооруженном конфликте с Украиной.

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