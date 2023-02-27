ЕС продлил санкции против режима Лукашенко на год
- 27.02.2023, 11:56
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Санкции бьют по белорусским физическим и юридическим лицам.
Европейский союз продлил санкции против режима Лукашенко на год. Документ опубликовали сегодня, 27 февраля, в официальном журнале ЕС.
Отметим, что санкции в отношении белорусских физических и юридических лиц Евросоюз продлили до 28 февраля 2024 года.
Решение ЕС объяснил тем, что ситуация внутри страны ухудшается, а режим Лукашенко поддерживает Россию в вооруженном конфликте с Украиной.