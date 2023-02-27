Британские ученые открыли молекулу, ответственную за «шестое чувство» 27.02.2023, 12:14

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Особая чувствительность может быть более распространена, чем считалось ранее.

Исследование, проведенное при поддержке Национальной физической лаборатории учеными из университетов Манчестера и Лестера, показало, что магнитная чувствительность может быть более распространена среди животных, чем считалось ранее.

В недавно опубликованной в журнале Nature статье было сделано замечательное открытие о том, как животные способны чувствовать и правильно реагировать на воздействие магнитных полей. Эти новые знания могут стать основой для разработки измерительных инструментов на основе магнитного поля для стимуляции биологических клеток — в том числе потенциальных клеток человека.

Команда впервые показала, что FAD, молекула, присутствующая во всех живых клетках, может придать магнитную чувствительность биологической системе, если ее предоставить в больших количествах. Ученые уже знают, что такие животные, как бабочка-монарх, голубь и черепаха, используют магнитное поле Земли для навигации на большие расстояния. Для проверки своих идей исследователи использовали плодовую мушку (Drosophila melanogaster) для манипулирования генами. По словам исследователей, их выводы позволяют лучше понять, как факторы окружающей среды могут влиять на животных, которые зависят от магнитных полей.

Один из ведущих исследователей и нейробиолог профессор Ричард Бейнс из Манчестерского университета сказал: «Как мы воспринимаем внешний мир, от зрения, слуха до осязания, вкуса и обоняния, хорошо изучено. Но, напротив, какие животные могут ощущать и как они реагируют на магнитное поле, остается неизвестным. Это исследование значительно продвинулось в понимании того, как животные ощущают и реагируют на внешние магнитные поля — очень активное и спорное поле».

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