На границе с Беларусью погиб украинский военный
- 27.02.2023, 13:18
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Украинский Telegram-канал сообщал о перестрелке.
На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий территориальной обороны Волыни Сергей Панасюк.
Об этом заявил спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии «Суспільному».
26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.
По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют.
«Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады», - отметил спикер бригады.
Как писал сайт Charter97.org, украинский Telegram-канал DeepState писал, что на границе Украины с Беларусью произошла перестрелка.