На границе с Беларусью погиб украинский военный 27.02.2023, 13:18

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Украинский Telegram-канал сообщал о перестрелке.

На украинско-белорусской границе во время выполнения боевого задания погиб 33-летний военнослужащий территориальной обороны Волыни Сергей Панасюк.

Об этом заявил спикер бригады ТРО Волыни Сергей Хоминский в комментарии «Суспільному».

26 февраля в селе Сильце Ратновской общины попрощались с младшим сержантом.

По словам Хоминского, военный погиб на рассвете (25 февраля -ред.). При каких обстоятельствах это произошло сейчас выясняют.

«Следствие ведут правоохранительные органы, также проводится служебное расследование соответствующими подразделениями бригады», - отметил спикер бригады.

Как писал сайт Charter97.org, украинский Telegram-канал DeepState писал, что на границе Украины с Беларусью произошла перестрелка.

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