«Самолет ДРЛО А-50У в «Мачулищах» — это новый крейсер «Москва» 27.02.2023, 13:59

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Военный аналитик рассказал о мощном ударе по боевой авиации РФ.

Вчера, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», который находится вблизи Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У. Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщают, что российский самолет атаковали беспилотники.

Что это за самолет и почему он очень важен для российской армии? Этот и другие вопросы сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому эксперту Александру Коваленко.

— Он имеет соответствующую своим функциям аббревиатуру: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения (ДРЛО). Это довольно-таки дорогая боевая единица, которая предназначена для ориентации, в том числе — истребительной авиации, наводки ее на цели на больших расстояниях.

ДРЛО А-50У — самолет, который может выполнять как разведывательные функции, так и вспомогательные при осуществлении ракетных ударов по территории Украины. Подчеркну, что в свое время он был попыткой скопировать такие самолеты стран НАТО, западных образцов, как АВАКС, но все-таки технически и технологически является более отсталым. Тем не менее, для выполнения функции наводки он вполне приемлем.

Это очень дорогая машина. Его стоимость превышает 300 миллионов долларов. Во-вторых, с учетом возможности России производить такие образцы, в какой-то степени повреждения или потерю этого самолета можно сравнить с потерей полноценного корвета или фрегата российского Черноморского флота. Даже в какой-то степени с ракетным крейсером «Москва».

— Почему именно с «Москвой»?

— У российской авиации самолеты ДРЛО А50У имеются в очень ограниченом количестве. Их было не более девяти штук. Сейчас мы понимаем, что функциональных осталось максимум восемь. Тем более, уверен, не все они пригодны к полетам, потому что некоторые требуют ремонтных работ.

— На ваш взгляд, какая часть может быть все-таки пригодна к полетам?

— Не исключено, что около 5-6 единиц. Вчера произошел ощутимый удар по боеспособности российской авиации. Непосредственно по истребителям МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», базирующихся и на территории Беларуси. Для того, чтобы им дополнительно осуществлять наводку на цель, нужно будет перебрасывать еще один ДРЛО А50, а это, как мы уже понимаем, не совсем безопасно.

— Как вывод самолета из строя повлияет на ракетные удары по Украине?

— Точно снизит их эффективность. Этот самолет своей наводкой повышал эффективность нанесения ударов. Ведь даже современное российское ракетное вооружение имеет серьезную проблематику с точностью и эта наводка была просто необходимой.

Еще хочу добавить как украинец, что если эту атаку совершили белорусские партизаны, то не могу не поддерживать подобного рода активность. Она давно ожидаема и вполне уместна в нынешних условиях.

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