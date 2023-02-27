Экс-депутат Госдумы РФ сделал неожиданное заявление о двойниках Путина 27.02.2023, 16:31

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Их существование представляет угрозу хозяину Кремля.

Экс-депутат Госдумы РФ, политический представитель легиона «Свобода России» Илья Пономарев заявил, что не верит в двойников Путина, считая их существование крайне невыгодным для диктатора. «Слухи про двойников для него очень выгодны, а вот их фактическое наличие очень опасно», – сказал эксперт в интервью Эдуарду Глезе для YouTube-канала Politeka Online.

«Путину очень выгодны слухи про двойников, чтобы никто не делал на него покушения, потому что тот, кто его планирует, не знает: настоящего он прикончит или нет, – высказал свое мнение Пономарев. – Но наличие двойников для него опасно, потому что тогда очень легко убрать настоящего и поставить вместо него фальшивого. Об этом написано очень много разной литературы типа Александр Дюма и т. д., поэтому я в двойников не верю».

При этом оппозиционер легко объяснил, почему Путин был совершенно разным во время выступлений в Гостином дворе и в «Лужниках». По словам эксперта, публичная речь энергетически очень сильно зависит не только от собствтенного настроя, но и от аудитории.

«Если ты понимаешь, что требуется митинговая история, утром рюмочку коньяка принял, какие-то леденцы, чтобы звучать получше, и т. д., то есть поднакачался, поднастроился, и вот ты уже немножко другой. И вообще, энергетика, она тоже очень важна. В зале Гостиного двора все в прямом смысле слова спали, это была абсолютно пришибленная публика, которая понимает, что все пропало, и это очень сильно влияет на оратора. И совсем другая история, когда ты на митинге. Да, людей согнали, но, тем не менее, это же стадион и совершенно другая энергетическая публика. Я как депутат могу сказать, что от аудитории очень сильно зависит то, как ты говоришь», – раскрыл тайну «разных Путиных» Пономарев.

Кроме того, выступлению диктатора в Гостином дворе предшествовало провальное испытание ракеты «Сармат», что тоже очень сильно повлияло на настроение оратора и публики.

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