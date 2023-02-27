CNN: Молдова предупреждает Запад, что их страна может быть следующей целью Путина 11 27.02.2023, 17:37

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Эксперты считают, что это может произойти уже в ближайшие месяцы.

Официальные лица Молдовы предупреждают Запад о том, что их страна может быть следующей целью хозяина Кремля Путина после Украины. Согласно материалу CNN (перевод - «Униан»), есть риск захвата Приднестровья, а затем и всей Молдовы.

Ресурс вспоминает слова главы Службы безопасности Молдовы Михая Балана, который предупредил о существовании очень высокого риска нового наступления России на востоке Молдовы в 2023-м году. В CNN считают, что это может произойти уже в ближайшие месяцы.

- Если Россия начнет весеннее наступление, которое сосредоточится на юге Украины, она может снова попытаться подползти к Одессе, а затем соединиться с Приднестровьем , по сути, создав сухопутный мост, который проходит через юг Украины и еще ближе к территории НАТО. Молдова не является членом Североатлантического альянса, что делает ее более уязвимой для повестки дня Путина, - говорится в материале.

В Молдове правительство и большинство граждан хотят более тесно сотрудничать с Западом. Благодаря этому страна в прошлом году получила статус кандидата в ЕС. Однако в Молдове все равно до сих пор действует движение (который также представлен в парламенте), который откололся от направления на Запад и стремится обострить обстановку в стране.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что партнеры должны помочь Молдове в борьбе против потенциальной российской оккупации. Это захват уже сейчас имеет свои признаки.

- Я действительно вижу много отпечатков пальцев российских военных, российских служб в Молдове. Это очень слабая страна, и мы все должны им помочь, - отметил глава польского правительства.

Бывший заместитель главы МИД Молдовы, а сейчас директор Института европейской политики и реформ в Кишиневе Юлиан Гроза заявил, что Россия всегда пыталась исследовать и использовать информационное пространство в Молдове с помощью пропаганды, однако сейчас она делает это сильнее. С войной все эти инструменты, которые РФ использовала ранее, умножились и усилились.

Кроме этого он добавил, что Молдова является наиболее пострадавшей страной от войны после Украины.

- Мы все еще маленькая страна, которая имеет недостаточно развитую экономику, и это создает большое давление, - заявил Гроза.

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