Военный аналитик: Взрыв в «Мачулищах» сильно повлияет на возможности РФ 27.02.2023, 17:40

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Самолет А-50 является довольно серьезным оружием.

Вчера, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», который находится вблизи Минска, в результате взрывов был поврежден российский самолет-наводчик ДРЛО А-50У.

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ отметил, что радиолокационная станция А-50 используется противником как для наведения самолетов с крылатыми ракетами, так и для разведки.

Об этом он рассказал в эфире «Еспресо».

Майор запаса НГУ дал комментарий о повреждении российского разведывательного самолета А-50 ВКС РФ в результате взрывов 26 февраля на белорусском военном аэродроме Мачулищи.

«Возможно не все видели самолет А-50, у которого как бы сверху прикреплена на ножке летающая тарелка, это именно и есть радиолокационная станция (РЛС, – ред.) дальнего наблюдения. Этот самолет мониторит воздушное пространство и отслеживает на земле излучение электромагнитных волн. То есть, с одной стороны – это самолет-разведчик, который в воздухе не заходит в зону поражения нашего ПВО, а летит вдоль, и вычисляет места расположения наших РЛС, которые начиная работать, излучают электромагнитные волны», – пояснил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, что также А-50 может корректировать полет ракет и самолетов, он видит, например, когда поднимаются наши самолеты и может давать информацию вражеским самолетам, чтобы они вылетали на перехват.

«То есть этот самолет является довольно серьезным оружием. Радиолокационная станция А-50 используется как для наведения самолетов с крылатыми ракетами, так и для разведки. И то, что сейчас РЛС самолета-разведчика «внезапно сломалась», то нельзя сказать, что мы ослепили глаза вражеских крылатых ракет, но серьезно повредили возможности атаковать наши территории. Это очень хорошо, что этот самолет сломался: врагу будет сложнее, а нам проще», - подытожил Гетьман.

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