Олег Жданов: В России осталось только два исправных самолета ДРЛО А-50У 6 27.02.2023, 18:30

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Олег Жданов

Для дальнейшего ведения разведки их придется перебазировать на территорию Беларуси.

Повреждение самолета ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах значительно усложняет радиолокационную разведку. Кроме того, таких самолетов в России всего несколько штук. Об этом в комментарии УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Это самолет дальней радиолокационной разведки, на 600 км. Именно этот самолет определял позиции наших систем ПВО во время своей боевой работы, это его основное предназначение. Они поднимали в воздух с белорусских аэродромов МиГ-31, мы вынуждены были объявлять тревогу на всей территории Украины, а в это время самолет определял позиции наших систем ПВО», – рассказал Жданов.

Вывод из строя даже одного такого самолета затрудняет осуществление Россией атак по Украине. По словам эксперта, исправных в РФ осталось 1-2. Для дальнейшего ведения разведки их необходимо также перебазировать на территорию Беларуси. Однако, точно не известно, в каком именно они состоянии.

«Это старая советская разработка, ведь Россия мало что разработала из вооружения. Их основной принцип – это модернизация советских военных разработок. Этот самолет они лишь немного модернизировали. А то количество электроники и сама конструкция самолета – достаточно дорогостоящие. Над фюзеляжем установлена антенна в виде тарелки. Кроме большого количества дорогостоящей электроники, самолет требует большого количества обслуживающего персонала. Если не ошибаюсь, до 10 человек. То есть это такая летающая радиолокационная станция с персоналом», – отметил Жданов.

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