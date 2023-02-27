«Машиной пользоваться не могу, сбыть ее – тоже» 1 27.02.2023, 18:43

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Гродненец хотел поставить автомобиль на учет, но в ГАИ его ждал неприятный сюрприз.

Хоть счета-справки уже канули в Лету, отголоски историй с их оформлением до сих пор можно услышать. Зачастую они совсем не положительные. Сегодня своей ситуацией делится с av.by Евгений из Гродно.

Его случай берет начало еще в 2020 году. В то время Евгений купил автомобиль в Минске, на одной из комиссионных площадок на проспекте Независимости.

Машина была не в самом лучшем состоянии, имелись некоторые нюансы по кузову. Несмотря на это, гродненец заключил сделку, оформив счёт-справку, и стал автовладельцем подержанного Peugeot 307:

– На мелкие «косяки» по кузову я закрыл глаза. Днище целое, как мне тогда показалось. Позже в Гродно на яме посмотрел на «Пежо» снизу – и ужаснулся! Иномарке требовались серьезные сварочные работы, – вспоминает Евгений. – К тому же были проблемы с электрикой: машина не открывалась с брелока. Приходилось два раза вызывать мастера, чтобы тот ее вскрыл.

Так получилось, что поставить автомобиль на учет в ГАИ белорус решил только в январе нынешнего года. До этого были проблемы со здоровьем, потом – ремонт авто. Но в Госавтоинспекции автовладельца ждал неприятный сюрприз.

– С площадки ведомства меня отправили на экспертизу VIN-номера, так как на нем увидели ржавчину, которая продавцом была скрыта краской.

И хоть проведенное исследование установило, что первоначальный идентификационный номер автомобиля изменению не подвергался, поставить на учет машину все равно не удалось.

– В ГАИ не приняли счёт-справку, там он показался подозрительным. Отправили меня к начальнику. Он подтвердил, что документ недействителен: на нем не было всех нужных печатей, только подписи продавца. Посоветовал ехать искать его и разбираться. Я начал изучать информацию в интернете и неожиданно узнал, что налоговая служба аннулировала все счета-справки, которые выдавало ООО «СчетМан», – говорит Евгений.

Как выяснилось, еще в июле 2021 года управление оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь сообщало о том, что аннулировано около четырех тысяч справок по причине незаконной деятельности некоторых субъектов хозяйствования, не занимавшихся комиссионной продажей авто, а лишь приобретавших бланки.

В их числе и ООО «СчетМан», которое и выписало счет-справку Евгению из Гродно.

– Данные субъекты фактически не занимаются продажей автомобилей, а лишь приобретают бланки счетов-справок. От их имени на территории всей страны неустановленные (пока) лица оформляют «липу». Если у вас справка из этих партий – могут возникнуть проблемы с постановкой автомобиля на учет. Это как минимум! Над упомянутыми выше субъектами мы работаем совместно с правоохранительными органами г. Минска и Брестской области. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела, – сообщалось в телеграм-канале вышеупомянутого ведомства.

– Что делать в такой ситуации, я не знаю. Машиной пользоваться не могу, сбыть ее – тоже. Как теперь найти продавца? – недоумевает автовладелец.

Ситуацию прокомментировал Андрей Левченко, юрист, председатель правления общественного объединения по защите прав потребителей «Правовое решение».

– Покупателю автомобиля необходимо обращаться в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который находится в Минске по адресу улица Пушкина, 42. Там ему помогут установить, кто является правопреемником данной организации. И уже от этого человека следует требовать переоформить договор. Если правопреемник откажется, нужно идти в суд.

В Беларуси находится несколько сотен тысяч машин, которые в разные годы были пригнаны из России и проданы у нас в стране.

Поэтому рекомендует при подборе и перед покупкой авто проверить, привезен ли автомобиль из РФ. И если да, то узнать, какая информация о нем есть.

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