Два беспилотника атаковали российскую нефтебазу в Туапсе 5 28.02.2023, 9:41

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В 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.

Ночью на нефтебазе в российском Туапсе произошел пожар. Фотографии произошедшего появились в местных телеграм-каналах.

Как сообщают паблики, возгоранию предшествовали два взрыва, в результате которых у близлежащих домов выбило стекла.

Телеграм-канал ASTRA пишет со ссылкой на источники, что нефтебазу атаковали два неустановленных летальных аппарата.

По данным Telegram-канала, в 30 метрах от места происшествия находится казарма с российскими военными.

Атака на российскую нефтебазу происходит на фоне удара дронов по белорусскому аэродрому в Мачулищах.

Как писал сайт Charter97.org, 26 февраля, на военном аэродроме «Мачулищи», находящемся вблизи Минска, произошло несколько взрывов. Telegram-каналы пишут, что в 9 часов утра беспилотники атаковали российский самолет-наводчик ДРЛО А-50.

В результате двух взрывов пострадали передняя и центральная части самолета, повреждена авионика и радиолокационная антенна. Ответственность за атаку на самолет взяли на себя белорусские партизаны.

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