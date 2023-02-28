Над Минском будет летать вертолет 9 28.02.2023, 10:30

10,432

Несколько дней и ночей.

В течение нескольких дней в небе над Минском по вечерам и ночью будет летать вертолет МЧС. Но с военными маневрами это не связано, заранее предупреждают коммунальщики, в интересах которых этот облет делается. Ведь он плановый, сезонный и проводится ежегодно.

Дело в том, что ежегодно в конце зимы специалисты «Минских тепловых сетей» ведут специальную аэросъемку, чтобы выявить тепловые аномалии в сетях: утечки, затопления, неисправности и так далее.

Конкретные даты нынешнего облета города пока неизвестны, так как они определяются специалистами спасательного ведомства на основании метеоданных.

Как поясняют в Минскэнерго, аэросъемка будет вестись с использованием специальных приборов. После завершения серии облетов специалисты на основании собранных данных разрабатывают план по ремонту теплотрасс и подготовке к новому отопительному сезону. Поэтому в Минскэнерго просят минчан отнестись к этим мероприятиям с пониманием и не паниковать.

Полеты будут вестись только вечером и ночью, и это тоже не просто так. «Связано это с тем, что большое количество трубопроводов проходят через оживленные городские автомагистрали, во время движения автотранспорта по которым выявить их тепловые аномалии нет возможности», — пояснили на предприятии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».