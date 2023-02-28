Подожгли «нору»: ВСУ метко попали из дрона в траншею россиян 2 28.02.2023, 11:03

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Вражеские окопы атаковали зажигательными снарядами.

В районе Авдеевки Донецкой области бойцы 53-й механизированной бригады ВСУ бригады имени Мономаха метко сбросили с дрона несколько зажигательных снарядов в полевую траншею россиян. В итоге – несколько «200-х» оккупантов.

Видео уничтожения вражеской позиции на Авдеевском направлении обнародовал вечером 27 февраля народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, в этот день лично посетивший Донецкую область. Точная атака – на счету 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а осуществлена она была с помощью беспилотника.

«Операторы дронов мотопехотного батальона 53-й ОМБр уничтожают и жгут российских боевиков в полях в районе Авдеевки. По доброй традиции «второй армии мира», уничтоженные оккупанты потом долго гниют в окопах», – подписал кадры нардеп, намекая на «привычку» россиян бросать на поле боя своих мертвых побратимов.

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