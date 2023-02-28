Блогера из Пинска приговорили к колонии за карикатуру на Лукашенко 2 28.02.2023, 12:22

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Приговор вынес судья Андрей Бачило.

В суде Пинского района и Пинска 28 февраля вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного блогера Николая Климовича — один год лишения свободы в колонии. Его обвинили в «оскорблении» Лукашенко по ст. 368 Уголовного кодекса в сатирическом рисунке, который он разместил в социальной сети, сообщают правозащитники.

Такой приговор вынес судья Андрей Бачило по предложению прокурора Ильи Гузаревича, несмотря на то, что Николай Климович имеет инвалидность II группы по сердцу. Мужчину арестовали в зале суда, так как до вынесения приговора он находился на свободе.

Недавно Николая Климовича уже судили за подобные действия, но в рамках административного дела по ст. 19.10 КоАП. За то, что в социальной сети «Одноклассники» он поставил реакцию «смешно» под карикатурой на Владимира Путина, изображенного в нацистской форме. Судья Андрей Бачило признал блогера виновным в «распространении нацистской символики» и назначил ему штраф в размере 111 белорусских рублей.

Соцсети Николая Климовича привлекли внимание силовиков в декабре прошлого года. Тогда мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. За решеткой блогер отсидел трое суток, затем ему стало плохо, так как мужчина имеет инвалидность в связи с болезнью сердца. Милиционеры передали его врачам на лечение и освободили до суда.

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