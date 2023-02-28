HIMARS разгромили базу россиян в оккупированной Кадиевке 6 28.02.2023, 16:57

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Сепаратисты из «ЛНР» пожаловались на украинских артилллеристов.

Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области «прилетело» по промзоне. Город на данный момент является для российских боевиков своеобразным тыловым «хабом».

Представители самопровозглашенной «ЛНР» сообщают о по меньшей мере четырех попаданиях по вагоноремонтному заводу.

Взрывы в оккупированной Кадиевке прозвучали около 7:30 утра 28 февраля. Так называемое «представительство «ЛНР» в СЦКК» сообщило о якобы обстреле со стороны украинской армии – вероятно, с применением ракет HIMARS.

Чуть позже были обнародованы фотографии с места ракетного удара. Луганские сепаратисты заявили, что обнаружили обломки четырех ракет типа M31 GMLRS, при этом повреждения получили цеха «Стахановского вагоностроительного завода». На фото действительно можно увидеть метровые воронки на территории бывшего промышленного объекта, предположительно служившего оккупантам ремонтной базой.

Украинская сторона пока не подтверждает точную атаку. Как правило, официальные источники сообщают такую информацию с определенным временным «лагом» после доразведки и уточнения результатов.

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