Максим Кухар: Если Россия 24 февраля только расширила войну против Украины, то Беларусь в этот день напала 4 28.02.2023, 17:18

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Максим Кухар

По всем международным нормам Украина имеет право воевать с режимом Лукашенко.

Год полномасштабной российско-украинской войны показал всему миру, кто такие украинцы. Им на сопротивление давали три дня или неделю, а они до сих пор продолжают бить врага и удивлять своей силой, волей, сноровкой и мужеством. Украинцы стали полноценным субъектом мировой политики и уверенно движутся к победе. Украинский журналист и редактор Максим Кухар, который сегодня также воюет, считает, что стратегически украинцы уже одержали победу и теперь должны осознать свою новую роль в Европе.

Он - один из тех, кто не сомневался: Россия не даст Украине покоя и будет пытаться продвигаться дальше. Публикуем часть его интервью censor.net.

- Есть еще один «голубь мира» – Лукашенко. Ранее вы говорили, что Беларусь уже участвует в этой войне, потому что с ее территории летят ракеты и идут российские войска. А ведь у нас даже не разорваны дипломатические отношения с этой страной. Это вообще правильное решение?

- Поскольку мы в состоянии войны, то маскировка – наше все. Если Россия 24 февраля прошлого года только расширила войну против нас, то Беларусь в этот день на нас напала. Если на нашу территорию зашли войска, которые нас уничтожали, то эта страна приняла участие в наступлении. По всем международным нормам мы имеем право воевать с ней, захватить ее территорию и уничтожить режим, который нас атаковал. То, что официально война не объявлена - это формальность. Но мы должны понимать, что у той страны, на которую напали, по умолчанию есть обязанность уничтожить нападавшего. Иначе это не война, а какая-то игра в поддавки. Поэтому мы должны ставить перед собой реальные задачи. Вот у нас есть такая – мы должны обеспечить мир. Это делается таким образом, что какая-то воюющая страна выигрывает. Если мы просто отогнали войска от наших границ, то это не победа, потому что мы снова получим войну через год-два.

- Причем еще более агрессивную.

- Бесспорно! У нас есть все основания продолжить войну с Беларусью, которая на нас напала, и режим которой мы должны свергнуть, чтобы она стала нормальной цивилизованной страной. Тем более, у нас есть большой моральный долг перед белорусами. Вы же помните, в 2020 году они устроили восстание, пытаясь свергнуть Лукашенко. К сожалению, Украина предала соседний народ, не введя свои войска в поддержку этой революции. Хотя Россия отправила туда своих военных и помогла Лукашенко удержаться у власти. Тогда все карательные силы Беларуси были согнаны в Минск. Они едва-едва удерживали там ситуацию. Так продолжалось где-то неделю-полторы. Те мятежи, которые происходили в областных и районных центрах, Лукашенко ничем не мог подавлять. В тот момент Путин переодел своих спецназовцев в белорусскую форму и бросил на погашение той революции. Так она погибла. Потом еще тысячи патриотов страны были замучены в тюрьмах. На нас лежит за это вина, потому что не помогли. Сейчас Беларусь была бы демократическим государством, и мы бы не получили такой удар с севера.

- Нас бы обвинили во вмешательстве во внутренние дела другой страны.

- Знаете, лучше бы было получить такие обвинения, чем год назад Бучу и Ирпень. Мы бы спасли тысячи людей, которые погибли, не дождавшись помощи от Украины, Европы или США, когда они пытались свергнуть тирана. Цивилизованный мир в той ситуации не отреагировал должным образом. Мы были обязаны это сделать, но ведь не сделали. Сейчас рассчитались за это Бучей и Ирпенем. Если впредь ничего не будем делать, то рассчитаемся еще раз.

- Война может стать еще более жестокой?

- Думаю, со стороны Беларуси по нам могут ударить войска – не только российские, но и белорусские. Эта угроза сохраняется. Не исключено, что они достигнут значительно больших результатов, пытаясь добраться до Киева. Если бы мы сейчас были в Мозыре и Гомеле, то угроза для столицы была бы меньше.

- Лукашенко заявлял, что Беларусь официально включится в войну, если Украина проявит против нее агрессию…

- Пусть! Она уже включилась в эту войну год назад. В последнее время у нас сложилась хорошая историческая ситуация для того, чтобы сбросить режим Лукашенко, который на нас напал. Дело в том, что за последний месяц произошел окончательный отказ России от своего союзника - Армении. Там долго тянулся конфликт. Азербайджан наступал, притеснял ее, а Россия за нее не вступилась. Тогда она пошла на мирный договор с Турцией и Азербайджаном, и полностью отвернулась от РФ. Мы можем быть уверены: если мы вступим в боевые действия с Беларусью, на которые имеем полное право, то Россия за нее не вступится и не возьмет под свой «ядерный зонт». Как она этого не сделала с той же Арменией. Хотя по правилам ОДКБ и согласно различным договорам с Россией, должна была находиться под ее «крышей», но этого не произошло. У России уже нет сил предоставлять своим союзникам этот «сервис».

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