ВСУ усилились мощными системами разведки Rheinmetall

ВСУ усилились мощными системами разведки Rheinmetall2
- 28.02.2023, 18:42
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Системы поставляют в Украину по заказу правительства Германии.
Вооруженные силы Украины стали получать автоматизированные системы разведки и наблюдения SurveilSPIRE. Комплексы разведки поставляет немецкая оборонная компания Rheinmetall в сотрудничестве с эстонской DefSecIntel.
Как сообщает «Униан» со ссылкой на пресс-службу компании, системы поставляют в Украину по заказу правительства Германии. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала.
Полученную информацию системы обрабатывают с помощью специального ПО и искусственного интеллекта. Стоимость заказа составляет как минимум 10 миллионов евро.
В состав систем SurveilSPIRE входят:
- мобильные вышки с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью;
мини-дроны с автопилотом;
- системы управления (командные пункты).
Мобильные вышки наблюдения SurveilSPIRE оборудованы беспроводными каналами связи (4G и Starlink), оперативно передают видео наблюдения в командный пункт. Длительную работу вышек без питающих кабелей или источника топлива обеспечивают солнечные панели.
Мини-дроны с автопилотом осуществляют патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять обнаруженные угрозы и инициировать необходимые контрмеры.