Украина прекратила соглашение с Беларусью в сфере госграницы 1 28.02.2023, 19:14

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Соглашение было подписано в 1995 году.

Во вторник, 28 февраля, Украина прекратила действие некоторых соглашений с РФ, Беларусью и СНГ, которые касались сферы государственной границы.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, прекращено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу.

Она была подписана 18.10.2011 в г. Донецке.

Также было приостановлено соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе.

Этот документ был подписан 14.12.1995 г. в Киеве.

«Выполнен выход из соглашения по льготным поставкам пограничным войскам государств-участников Содружества специальной техники пограничных войск и других материальных средств, совершенной 09.09.1994 в Москве», - добавил Мельничук.

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