Удар по российскому самолету А-50 в Беларуси: обнародованы первые спутниковые снимки 2 28.02.2023, 19:40

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Снимки опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar.

Спутниковые снимки военного аэродрома в Мачулищах, сделанные после предполагаемого удара дронами по самолету ДРЛО А-50, 28 февраля опубликовала американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

Судя по фото, самолет российских ВКС все еще находится на аэродроме и фатальных повреждений не получил.

Расследователи из Bellingcat сравнили сделанные 28 февраля и 19 февраля спутниковые снимки и отметили «разницу в цвете крыльев». Они добавили, что это может быть из-за снега, поэтому «пока невозможно проверить утверждения BYPOL».

Compared to the earlier Feb 19th image (right) there does appear to be a difference in the colour of the wings. pic.twitter.com/KgTkMVLgyn — Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023

Также расследователи пришли к выводу, что самолет уже стоит на другом месте. А пользователи обратили внимание на темные пятна на радиолокационной антенне самолета.

Напомним, утром 26 февраля в окрестностях военного аэродрома 50-й смешанной базы Военно-воздушных сил Беларуси в Мачулищах (Минский район) местные жители услышали несколько взрывов.

После этого появились сообщения о том, что на границе ужесточили пограничный контроль, а в розыск объявили выходца из Крыма, которого называют причастным к этому инциденту. Кроме того, в Беларуси стали проверять владельцев дронов.

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