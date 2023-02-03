Гвардия наступления: в Украине начали формировать специальные бригады 3.02.2023, 8:37

1,188

Их задачей будет полное освобождение территорий от российских оккупантов.

Министерство внутренних дел Украины начало формировать штурмовые бригады. Их задачей будет освобождение территорий от российских оккупантов.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил Игорь Клименко, назначенный исполняющим обязанности руководителя Министерства внутренних дел Украины. По его словам, формировать такие подразделения уже начали

Клименко отметил, что штурмовые бригады будут нацелены на то, чтобы освободить захваченные российскими оккупантами территории и выйти на международно признанные границы.

Новые подразделения будут состоять из полицейских, пограничников, нацгвардейцев. По словам Клименко, часть из них уже воевала либо после 2014 года, либо с начала полномасштабного вторжения в 2022 году.

«Подразделения будут состоять исключительно из добровольцев, которыми двигает патриотизм и таких людей очень много в нашем государстве», – отметил и.о. министра.

Каждый украинец сам может выбрать бригаду, в которой хотел бы служить. Есть бригада Национальной полиции «Лють», бригады Госпогранслужбы «Стальная граница» или другие бригады «Кара Даг», «Красная калина», «Буревой».

Кандидат должен пройти военно-врачебную комиссию, сдать психологический и физический тест. После этого его зачислят в бригаду.

Клименко также отметил, что для всех бойцов этих бригад сохраняются льготы, которые есть для военнослужащих и правоохранителей.

Как сообщал сайт Charter97.org, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал большое контрнаступление украинских военных в марте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».