ВСУ взорвали крупную военную базу РФ под Угледаром: ликвидировано 100 оккупантов 3.02.2023, 9:02

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Сорвано формирование второго эшелона для наступления на город.

В оккупированном селе Кирилловка Донецкой области украинские военные «денацифицировали» около 100 российских военных. 28 января украинская разведка получила сообщение о формировании в селе Кирилловка второго эшелона для наступления на Угледар, который находится всего в 5 км.

Об этом сообщает военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на собственные источники. Командование оккупантов сосредоточило в населенном пункте более 1,5 тысячи захватчиков.

«Школу забили, как бочку селедкой, остальные расползлись по хатам. Последним повезло, а тем, что в бочке, – нет, потому что она неожиданно взорвалась», - сообщили причастные к уничтожению противника военные.

В общей сложности удалось ликвидировать более сотни оккупантов РФ и технику. Данные об уничтоженных захватчиков постоянно обновляются в сторону увеличения.

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