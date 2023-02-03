Телеграм-каналы: Активы Лукашенко в ОАЭ находятся под угрозой

Телеграм-каналы: Активы Лукашенко в ОАЭ находятся под угрозой20
- 3.02.2023, 9:13
- 23,398
Самолет диктатора летал два раза туда и обратно.
Лукашенко получил сигнал, что активы «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой, сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».
Самолет летал два раза туда-обратно. В ОАЭ собрались одномоментно все, кто имел аффилированные отношения к счетам и активам: от членов семьи, включая Абельскую, до карманных «олигархов». На протяжении трех дней происходили смены собственников компании, снятия одних партий наличных и депозиты других, привезенных из Минска, инвестирование и перераспределение капитала.
Цель — заручиться прикрытием руководителей эмиратов на отмывание засеченного «американцами» кэша (серии и номера) и принятие дополнительных мер безопасности, более надежно «спрятать» капиталы и компаний семьи.
Как сообщал сайт Charter97.org, перед поездкой в ОАЭ Лукашенко нанес визит в Зимбабве, который стал унижением для диктатора. Зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко.