Телеграм-каналы: Активы Лукашенко в ОАЭ находятся под угрозой 20 3.02.2023, 9:13

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Самолет диктатора летал два раза туда и обратно.

Лукашенко получил сигнал, что активы «семьи» в ОАЭ находятся под угрозой, сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

Самолет летал два раза туда-обратно. В ОАЭ собрались одномоментно все, кто имел аффилированные отношения к счетам и активам: от членов семьи, включая Абельскую, до карманных «олигархов». На протяжении трех дней происходили смены собственников компании, снятия одних партий наличных и депозиты других, привезенных из Минска, инвестирование и перераспределение капитала.

Цель — заручиться прикрытием руководителей эмиратов на отмывание засеченного «американцами» кэша (серии и номера) и принятие дополнительных мер безопасности, более надежно «спрятать» капиталы и компаний семьи.

Как сообщал сайт Charter97.org, перед поездкой в ОАЭ Лукашенко нанес визит в Зимбабве, который стал унижением для диктатора. Зимбабвийские фотографы показали, как на самом деле выглядит Лукашенко.

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