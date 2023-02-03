NYT сообщило шокирующие данные по потерям РФ в Украине

NYT сообщило шокирующие данные по потерям РФ в Украине2
- 3.02.2023, 9:44
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Больше всего оккупантов полегло во время боев за Бахмут и Соледар.
Американское издание The New York Times сообщает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла до 200 тысяч человек убитыми и ранеными.
Издание подчеркивает, что такие потери за 11 месяцев в восемь раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане.
По данным журналистов, больше всего оккупанты потеряли во время боев за Бахмут и Соледар. В то же время, такие потери не имеют значения для кремлевского диктатора Владимира Путина.
«Он готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее их количество может подорвать его политическую поддержку», - сообщает издание.
В статье также указывается, что у армии РФ возникло «бесчисленное количество проблем с снабжением и с военной тактикой". В частности, российским оккупантам не хватает артиллерии и боеприпасов.
«Москва всегда бросала в бой людей, которых считает расходным материалом, в частности во время Второй мировой войны», - пишет издание.
По состоянию на четверг, 2 февраля, потери РФ согласно данным Генштаба ВСУ составляют 129 030 военнослужащих. За последние сутки ликвидировано около 610 оккупантов.
По данным Генштаба ВСУ, опубликованным в Facebook, с начала полномасштабного вторжения потери РФ в Украине составили:
личного состава - около 129030 (+610) человек ликвидировано,
танков - 3211 (+2) ед.
боевых бронированных машин — 6382 (+0) ед.,
артиллерийских систем - 2212 (+5) ед.,
РСЗО - 458 (+0) ед.,
средства ПВО - 222 (+1) ед.,
самолетов — 293 (+0) ед.,
вертолетов — 284 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 1951 (+0),
крылатые ракеты - 796 (+0),
корабли /катера — 18 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн — 5064 (+3) ед.,
специальная техника - 200 (+0).